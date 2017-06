Noarünnaku ohvriks langenud tenniseäss on võistluskarusselli edukalt naasnud

27-aastane tšehhitar oli turniiri poolfinaalis kaasmaalanna Lucie Safarova (WTA 41.) vastu 6:1, 1:0 eduseisus ning seejärel andis Safarova jalavigastuse tõttu loobumisvõidu.

Kvitova jaoks on tegemist teise turniiriga pärast noarünnaku ohvriks langemist. Kvitova läheb finaalis vastamisi austraallanna Ashleigh Barty’ga (WTA 77.), kes alistas 3:6, 6:4, 6:4 hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 14.).

Kvitova on vormi tõusmas just tema jaoks kõige edukamaks osutunud suure slämmi turniiri eel – Kvitova on Wimbledoni tenniseturniiril võidutsenud 2011. ja 2014. aastal. Tänavune turniir algab 3. juulil.

Mis Kvitovaga juhtus?

Detsembris tungis Kvitova Prostejovis asuvasse kodusse noaga mees ja pussitas tšehhitari, vigastades tema vasaku käe kõõluseid ja närve. Kuna Kvitova on vasakukäeline, hinnati tema vigastuspausi pikkuseks esialgu vähemalt pool aastat, kuid kahekordne Wimbledoni võitja osales juba Prantsusmaa lahtistel, kus ta kaotas teises ringis 6:7 (5:7), 6:7 (5:7) ameeriklannale Bethanie Mattek-Sandsile.