Rio olümpiavõitja jõudis 110 meetri tõkkejooksu maailmarekordile ohtlikult lähedale

Kõigi aegade edetabelis tähistab 12,90 viiendat kohta. Maailmarekord kuulub 2012. aastast 12,80-ga ameeriklasele Aries Merrittile. Ühtlasi oli tegu ka McLeodi ja Jamaica uue rekordiga.

McLeod tunnistas pärast jooksu, et on valmis peagi maailmarekordit ründama. «Minu treener ütles, et iga kord, kui keegi minult eelmisel aastal maailmarekordi kohta küsis, olevat mina ära ehmunud. Ma ei teagi miks. Kuid treener on mind jälle tõkkeid armastama pannud. Nüüd vastan maailmarekordit puudutavatele küsimustele: jah, ma teen selle ära!»