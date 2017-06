Video: MMA-legend Jemeljanenko löödi matši teisel minutil nokauti

Nokaut sündis matši avaraundis. Kui matši esimene minut kulus võitlejatel vastase tundmaõppimiseks, siis teisel minutil otsustasid nii Jemeljanenko kui Mitrione samaaegselt rünnata. Mõlemad mehed said kõva obaduse, kuid ameeriklane taastus kiiremini, ronis Jemeljanenkole peale ning lõpetas matši.

Tegu oli Jemeljanenko kolmanda matšiga pärast tagasitulekut. Algselt pidi matš toimuma 18. veebruaril, kuid see lükkus edasi ameeriklase terviseprobleemide tõttu. Pärast vastasseisu kiitis ameeriklane venelast. «See oli hull matš. Ta on nii tark, ta hakkas vaatama mu puusasid ja jalgu, kuid suutsin ta segadusse ajada. Ründasin teda siis, kui tema ründas mind. Ta on kõigi aegade parim raskekaallane!»