Premier League’i üks teravamaid ründajaid lubas klubile truuks jääda

Argentiinlase tuleviku üle hakati spekuleerima pärast Gabriel Jesuse siirdumist Manchester Citysse jaanuaris. Kuigi PSG on valmis Agüero eest maksma ligi 69 miljonit eurot, on City peatreener Pep Guardiola andnud mõista, et argentiinlane kuulub jätkuvalt tema plaanidesse.

«Pole mitte mingit kahtlust ega kartust – Sergio jääb kindlasti Manchester Citysse. Ta on siin õnnelik. Tema leping klubiga kestab veel kaks aastat ning ta on õnnelik. Rohkem uudiseid mul pole,» ütles Agüero agent Hernan Reguera.