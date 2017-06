Mercedese boss tunnistas, et käis õhtustamas Alonso pikaaegse liitlasega

«Kui sööd koos Flavioga õhtust, siis on selge, et juttu tuleb Alonsost. Kuid oleme oma praeguste sõitjatega rahul. Selles pole vaja kahelda. Me ei rääkinud kordagi sellest, et Fernando võiks meiega liituda. Me rääkisime Indyst,» ütles Wolff.

McLareni vormel 1 autod on tänavusel hooajal olnud alla igasugust arvestust ning Alonsol on seda ka mitmel erineval viisil väljendanud. Näiteks otsustas ta Monaco GP ajal osaleda hoopis IndyCar 500 miili võistlusel. Samal ajal on spekuleeritud, et Valtteri Bottasel järgmisel hooajal enam kohta Mercedese tiimis pole.

«Tahame anda endale aega ja vaadata, milliseks see hooaeg kujuneb. Pole ühtegi põhjust, miks me ei võiks Valtteriga jätkata. Ta on suurepärane täiendus ning iga päevaga saab see aina selgemaks. Samas pole kunagi mõistlik rutakaid otsuseid teha,» jätkas Wolff.