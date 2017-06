Vanameister Rossi tegi ajalugu

Nimelt võidutses vaid 0,063 sekundiga kaasmaalast Petruccit edestanud Rossi esmakordselt MM-sarjas 20 aastat ja 313 päeva tagasi. Nii kaua pole ükski teine mootorrattur suutnud sarjas edukas olla.

MM-sarja üldarvestuses tõusis 115 punktiga liidriks Andrea Dovizioso, kes oli etapi kolmas. Rossi hoiab 108 punktiga kolmandat kohta. Nende vahel on hispaanlane Maverick Vinales, kes kukkus 15 ringi enne lõppu ning katkestas.

#VR46 WINS! He OFFICIALLY has the longest winning career through ALL classes - 20 years, 313 days!#DutchGP #MotoGP pic.twitter.com/EaymFdbIC2