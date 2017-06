Federer jõudis järjekordse rekordilise tähiseni

Karjääri jooksul juba 140. finaali jõudnud 35-aastane šveitslane on Halles nüüdseks võitnud üheksa tiitlit. 92 turniirivõiduga on temast edukaimad vaid Jimmy Connors (109 turniirivõitu) ja Ivan Lendl (94 turniirivõitu).

Võiduga teenis liivahooaja vahele jätnud Federer 3. juulil algavaks Wimbledoni suure slämmi turniiriks kolmanda asetuse.

- 9th title on Halle

- Oldest champion on Halle

- 92nd title

- 53 minutes win over most promising player of the next generation

WOW #Federer pic.twitter.com/4z4t43N7Pp