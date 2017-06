Võimas saavutus: Eesti taipoksijad nokauteerisid kuulsas profisarjas vastased!

Urmas Närepi vastaseks oli kehakaalus kuni 77kg vasakukäeline suurekasvuline Taimaa võitleja Sam Petchasira. Taikas alustas matši jõuliste jalalöökidega, kuid Närep suutis vastase jõulised rünnakud blokkida ning surus oma kätelöökidega ta kaitsesse. Võitlejad vahetasid aktiivselt lööke, kuni esimese raundi lõpus Närepist pikem Petchasira üritas rünnata kätelöökidega ning Närep vastas koheselt tugeva käteseeriaga, lõpetades vasturünnaku küünarnukilöögiga, mis nokauteeris taika Petchasira juba esimese raundi lõpus.

"Teadsin, et vastane on pikk vasakukäeline võitleja ja ründab tugevalt jalaga. Olen tema eelnevaid matševideosid vaadanud. Suutsin ta rünnakud blokeerida ja sooritada edukalt vasturünnakuid, mis tõid soovitud tulemuse. Pidin matšiks ligi neli kilo alla võtma ja see andis ringis ka kergelt tunda, kuid võidu üle on mul väga hea meel," sõnas peale võidukat matši Urmas Närep.

Eestlastest teisena astus ringi Eesti võitlusspordimaastiku noor tõusev täht Andi Uustalu, kes on saavutanud häid tulemusi ka poksis ja kikkpoksis. Uustalu vastaseks oli kogenud Taimaa võitleja Yodsankrai Sor. Kanchana, kes on eelnevalt pidanud ligi 60 taipoksimatši. Taikas alustas esimesest raundi aktiivselt ning töötas jalalööke Uustalu jalgadesse nii paremalt kui vasakult, kuid eestlane vastas alati oma rünnakuga. Uustalu tabas mõnel korral teda tugevate sisseõpitud käsi-käsi-jalg kombinatsiooniga, kuid taikas vastas koheselt taipoksi tehnikale iseloomuliku clinchi ehk püstimaadluse ning põlvelöögiga. Hea võitluse teise raundi lõpus suutis Uustalu aga üllatada vastast viimase enda relvaga, lüües taika vasaku küünarnuki ja tugeva parema lühikese ülekäelöögiga põrandale. Taikas ei suutnud antud tabamusest taastuda ja toimetati nurgameeskonna abil meedikute hoole alla.

"Vastane oli hea tehnikaga ja minust kogenum, kuid hoidsin teda oma distantsil ning vastasin alati tema rünnakule. Teises raundis suutsin teda tabada tugevalt küünarnuki ja parema crossiga, sellest piisas. Mul on väga hea meel, et võitsin ja sain osaleda sellisel suurvõistlusel. Sain ka juba uue kutse võistlema Max Muay Thai sarja ning usun, et tulen siia millalgi jälle võistlema," rääkis Andi Uustalu peale võitu taika Yodsankrai Sor. Kanchana üle.

Kolmanda eestlasena õhtu viimases matšis astus ringi Raul Esko, kes on Eesti võitlusspordi meeskonna Tigers Fight Team Estonia üks kaksikvendadest. Esko vastaseks oli Beerthai Sor. Jor. Toypaetrew, kes oli eestlasest pikem ja asus kohe rünnakule. Matš kujunes õhtu võitluslikumaks, kus kumbki ei taganenud sammugi, vaid ründas vastast jõuliste ja kiirete löökidega. Taikas näitas head taipoksitehnikat ja suutis tabada eestlast korduvalt teravate põlvelöökidega. Viimase kolmanda raundi lõpusekunditel üllatas Esko oma vastast spinning-back fistiga nokauteerides Sor. Jor. Toypaetrewi koheselt.

"Vastane oli minu jaoks ebamugava tehnikaga ja ma ei saanud oma rünnakuid käima," sõnas võidukas Esko: "Võitlesin kõik kolm raundi ja viimase lõpus suutsin vastast üllatada. Nägin, et tal on käed all ning see oli minu võimalus ja kasutasin selle edukalt ära. Võitsin hea tehnika ja nokaudiga. Olen väga õnnelik," ütles võidutuhinas Raul Esko peale oma matši.