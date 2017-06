Tänak ootab Poola rallit: seal saab liuelda!

«Loomulikult on Poola olnud alati üks minu lemmikuid,» sõnas Tänak. «Seal on armsad teed. Olen kindel, et naudin kõva kiirust ja see on täpselt see, mida Poolas saab.»

Tänak sõnas, et võrreldes raskete etappidega Argentiinas, Portugalis, Sardiinias on Poola ralli palju sujuvam. «Seal saame autoga liuelda ning kiirust nautida.»