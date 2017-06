Latvala hoiatab Tänakut ja M-Sporti: meie auto on Poola teede jaoks väga sobiv

Ka Eestis autot testinud Latvala sõnas, et amortidega on palju tööd tehtud ning enim üllatas teda auto stabiilsus. «Soome kiiretel teedel auto arengut nähes arvan, et Yaris sobib väga kiiretele Poola teedele.»

Latvala tiimikaaslane Juho Hänninen kinnitas. «Arvan, et meie auto kiiretel rallidel parem ning see annab mulle enesekindlust, sest seadistuse pärast ei pea palju muretsema ning saab vaid sõitmisele keskenduda.»

Vaata ka, kuidas Toyota meeskond Eestis teste tegi!