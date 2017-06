Video avariist: küljed kokku pannud Vettel ja Hamilton pildusid vastastikku süüdistusi

Ees sõitnud Hamilton võttis ühe vasakkurvi järel hoo nii maha, et Vettel ei suutnud autot pidama saada ja sõitis Mercedesele tagant otsa. Toimunust ärritunud sakslane ei jätnud asja nii, vaid sõitis seejärel Hamiltoni auto kõrvale, tegi rooliga kerge jõnksu paremale ja rammis Mercedest ka küljelt.

Kummagi mehe auto tõsisemalt viga ei saanud, lõpuks tuldi üle finišijoone neljanda ja viiendana. Kohtunikud määrasid Vettelile teo eest kümnesekundilise seisa-sõida boksiläbimise karistuse, Hamilton pääses sanktsioonideta. Kuna aga tema autol oli logisema hakanud peatugi, käskisid kohtunikud selle boksis korralikult kinnitada ning plaaniväline visiit mehaanikute juurde röövis nii palju aega, et tagasi rajale jõudis britt sakslase järel.

«Arvan, et see pole lihtsalt sõitjale sobilik käitumine. See on ohtlik ja sellise asja eest kümnesekundiline karistus määrata... Rohkemat pole mul mõtet öelda,» sõnas Hamilton pärast ruudulipu langemist Sky Sportsile.

Vettel polnud karistusega nõus. «Midagi ju ei juhtunud. Ta kontrollis, kas mu pidurid on korras. Mida muud ma oleks pidanud tegema? Kindlasti ei käitunud ta meelega nii, aga see oli vale liigutus. Minu auto sai viga ja tema auto võinuks ka saada. Paar aastat tagasi korraldas ta Hiinas turvaauto taga midagi samasugust, aga päris nii ei peaks need asjad käima,» esitles sakslane samuti Sky Sportsiga rääkides oma nägemust.

«Mööda sain ma tast seetõttu, et ta käis boksis. Pärast kokkupõrget olime kõrvuti ja ma ütlesin talle... noh, ei öelnud, aga näitasin, et mulle selline käitumine ei meeldinud,» selgitas Vettel.

Hamilton: kui tahad tõestada, et oled mees, tee seda näost näkku

«Mingit pidurite kontrollimist ei olnud. Häbilugu, et ta sõidab teisele sõitjale lihtsalt otsa ja pääseb nii kergelt,» andis Hamilton vastulöögi. «Arvan, et ta tegi endale täna häbi. Kui ta tahab tõestada, et on mees, tehku seda väljaspool autot, näost näkku. Mõelda, et nii käitub maailmameister... ja lapsed vaatavad,» lisas britt.

Vettel kordas aga, et tal pole kahtlustki – Hamilton pidurdas tema ees meelega. «Ega ma siis tahtnud talle otsa sõita. See oli ahelreaktsiooni tulemus. Sõit käib meeste vahel. Kui üks saab karistada, saagu teine ka! Oleme mõlemad täismehed, tahame ratas rattas võidu sõita. Mul pole temaga üldplaanis mingit kana kitkuda, aga täna tegutses ta valesti,» arvas sakslane ja tõi huvitava võrdluse jalgpallimaailmast. «Premier League’is kohtunik vilistab ja mõni mängija on temaga nõus, teine mitte. Siin on sama lugu.»

Üldtabelis on Vettel 153 punktiga ikka liider, Hamiltonil on teisena 139 ja Valtteri Bottasel kolmandana 93 punkti.