Tänaku ja Ogier’ suurim konkurent andis Poola ralliks viimase lihvi Leedus

Kui M-Sport ja Toyota testisid Poola ralli eel Lõuna-Eesti teedel, siis Hyundai pani oma laagri püsti Leedus. Kui esimestena olid testimas Hayden Paddon ja Dani Sordo, siis sel nädalal laabus Leetu ka Neuville, kirjutab wrc.com.

«Oleme jõudnud hooaja teise poolde. Seega on igal otsusel ja liigutusel väga suur kaal,» tunnistas belglane.

29-aastane Neuville on karjääri jooksul võitnud neli rallit, kuid kiiretel kruusarallidel ehk Poolas ja Soomes ei ole ta reeglina esikohalahingus kaasa löönud. Poolas on Neuville kolmel katsel jõudnud poodiumile korra – 2014. aastal saavutas ta 3. koha.

Lisaks on Hyundai Poolas jõudnud ühe korra veel poodiumile – mullu sai 3. koha kirja tänavuse hooaja ebaõnnesõdur Hayden Paddon.

«Meie auto on näidanud kruusal head kiirust, kuid nüüd saab olema esimene tõeline test suurtel kiirustel. Meie sihiks on püsida MM-tiitli konkurentsis, kuid konkurents on iga etapiga muutunud tihedamaks. Peame tiimina suutma teha hea esituse, et püsida M-Spordi kannul,» sõnas Hyundai boss Michel Nandan.

MM-sarja üldseis enne Poola rallit: