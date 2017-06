Galerii: Löw jõudis uhke tähiseni, kohtunik sai hakkama tõelise prohmakaga

Sakslased läksid peatreeneri juubelimängus pärast väravateta lõppenud avapoolaega 48. minutil Karem Demirbay väravast juhtima. Kamerun jätkas viigivärava otsimist, ent 63. minutil jäädi videokorduse tõttu platsile kümnekesi.

Ernest Mabouka sõitis Emre Canile korkidega põlve sisse ning Kolumbia kohtunik Wilmar Roldan otsustas anda kollase kaardi. Tõsi, mitte Maboukale, vaid Sebastian Sianile.

Siis aga kutsus videokohtunik Roldani kordust vaatama, mille järel andis Roldan Sianile hoopis punase kaardi. Protestimise ja publiku vilekoori jätkudes jooksis Roldan uuesti videokordust vaatama ning sai lõpuks aru, et andis kaardi valele mehele: Mabouka lahkus platsilt, Sianil lubati jääda.

Saklased kasutasid ülekaalu koheselt ära ning 66. minutil viis Timo Werner Saksamaa juba 2:0 ette. Vincent Aboubakar lõi küll 78. minutil auvärava, aga kolm minutit hiljem sai Werner taas jaole.

