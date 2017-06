Pussitamisest taastunud Kvitova andis konkurentidele tormihoiatuse

Kuigi arstid arvasid esialgu, et jõulude eel enda kodus noarünnaku ohvriks langenud ja raskelt mängukätt vigastanud tšehhitar Petra Kvitova ei hakka enam kunagi tipptennist mängima, tõestas alles mais korralikult treenima hakanud valgepallur vastupidist.

Käesolev turniir oli tšehhitari jaoks juba teine võistlus pärast noarünnakust taastumist. Finaalis alistas Kvitova 4:6, 6:3, 6:2 austraallanna Ashleigh Barty.

Kvitova on vormi tõusmas just tema jaoks kõige edukamaks osutunud suure slämmi turniiri eel – ta on Wimbledoni tenniseturniiril võidutsenud 2011. ja 2014. aastal. Tänavune turniir algab 3. juulil.

Naine tõdes, et talle meeldib murul finaale mängida. «Loodetavasti tuleb neid finaale veel. Kui see juhtub paari nädala pärast, poleks ma kurb, aga ees seisab veel palju tööd,» sõnas ta pärast mängu.