Mario Balotelli saatus sai juba selgeks

Käesoleva kümnendi esimeses pooles hinnati Balotellit maailma üheks andekamaks ründajaks, kuid seejärel algas vaikne aga kindel tagasiminek. Varasemalt Itaalias ja Inglismaal säranud Balotelli maanduski nii eelmisel aastal Prantsusmaal.

Lõppenud hooajal pidas Balotelli Prantsusmaa kõrgliigas 23 kohtumist ning lõi selle aja jooksul 15 väravat. Nice võitis lõpuks pronksmedalid ja tagas tulevaks hooajaks koha Meistrite liigas.

«Mario Balotelli jätkab Nice’i koosseisus ka hooajal 2017/18. Itaalia koondislane sõlmis klubiga lepingupikenduse pühapäeva õhtul,» teatas Nice oma kodulehel.

«Balotelli vastu tunti huvi mitmelt poolt, kuid ta otsustas jätkata meie ridades. Ta eelistas head sportlikku taset ning jälgis oma südame häält,» lisati veel.

Balotelli on lisaks Nice’ile kandnud aastate jooksul Milano Interi, Manchester City, AC Milani ja Liverpooli särki. Tal on ette näidata kolm Serie A tiitlit, Meistrite liiga võit ning ka kuldmedal Premier League’ist. Itaalia koondisega on ta kaela saanud hõbemedali 2012. aasta EMilt.