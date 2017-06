Vassiljevi agent: Piast tahab ja ootab Kostjat, aga õhus on ka teised variandid

Poola meedias edastatud teade, et hooajal 2014-15 Vassiljevi tööandjaks olnud Poola kõrgliigaklubi Gliwice piast pakub Eesti koondislasele kolme-aastast lepingut, vastab Novikovi sõnul tõele. «See pakkumine on olemas ja Piast ootab otsust, aga õhus on ka teised variandid. Piast ootab ja tahab Kostjat enda ridades näha. Teised Poola klubid tegid samuti pakkumised, aga Gliwice trump on kolme-aastane leping.

Kostja saab ju augustis 33aastaseks, mistõttu on meie kindel eesmärk just kolme-aastane leping. Poolast pakkusid Kielce Korona (Ken Kallaste koduklubi – toim), Bialystoki Jagiellonia (Vassiljevi eelmise kahe hooaja koduklubi – toim) ja Zabrze Gornik kõik kahe-aastast lepingut, aga ootame, võib-olla pakub mõni teine Poola klubi peale Piasti samuti kolme-aastast,» rääkis Novikov.

Samas pole üldse kindel, et Vassiljev jätkab karjääri talle kolm eelmist hooaega mängupaigaks olnud Poola kõrgliigas, sest Novikovi sõnul käib töö ka teistel suundadel. «Meil on lepingupakkumisi ka teistest riikidest, läbirääkimised käivad,» sõnas Novikov.

97 mänguga Eesti koondise kasuks 23 väravat löönud Vassiljev on senise karjääri jooksul kuulunud kolme välisriigi klubidesse. 2007-2011 mängis ta Sloveenias (klubideks Lendava Nafta ja FC Koper), 2011-2014 Venemaa kõrgliigaklubis Permi Amkar ja kolm eelmist hooaega Poola klubides Piast ja Jagiellonia. Vassiljev on valitud kolmel korral (2010, 2011, 2013) Eesti parimaks jalgpalluriks.