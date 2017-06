Tenniselegend Leius: Kanepi tagasitulek võib Wimbledonis väga hästi lõppeda

Põhitabelisse pääsemiseks peab Kanepi alistama kvalifikatsiooniturniiril kolm vastast. Viimase võistlusmängu mängis ta 10. juunil, kui võitis Saksamaal Esseni turniiri. Kuulduste kohaselt proovis Kanepi pääseda ka pühapäeval lõppenud Mallorca turniirile, ent jäi esimesena turniiri ukse taha.

11 korda Wimbledoni turniiril osalenud Leiuse sõnul oleneb Kanepi edukus turniiril paljuski loosist, ent kuna eestlanna on teada-tuntud tugev servija, siis peaks tal esimestes mängudes, mil muru on vägagi kiire, paljude ees eelis olema. «Nägin teda mõned nädalad tagasi ning ta oli füüsiliselt väga heas konditsioonis, servis tugevalt,» ütles Leius.

«Kui tema serv on korras, võib ta Wimbledonil väga edukalt mängida. Ta on ju muruväljakutel hea olnud. Peaasi, et tema tervis korras on. Palju oleneb küll tabelist, aga usun, et see tagasitulek võib väga hästi lõppeda,» jätkas Leius.

Wimbledonis mängis Kanepi viimati 2015. aastal, kui tema teekond lõppes avaringis 1:6, 4:6 kaotusega Taivani tennisistile Hsieh Su-wei.le. Aastate jooksul on Kanepi seni Wimbledoni turniiril mänginud kokku üheksal korral ning alati on eestlanna mänginud seejuures põhiturniiril.

Parimad tulemused pärinevad Kanepilt 2010. ja 2013. aasta turniiridelt, kui ta jõudis Wimbledonis veerandfinaali. Suure slämmi turniiridel on ta veerandfinaalis mänginud kokku viiel korral (Lisaks eelpool nimetatutele 2008. ja 2012. aasta Prantsusmaa lahtistel ning 2010. aasta US Openil).