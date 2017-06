Mercedese boss tahab kuulda Vetteli versiooni seoses Hamiltoni juhtumiga

Kui Hamilton ütles, et Vettel «häbistas» end selle teoga, siis Wolff andis olukorrale karmima hinnangu ning soovib täpsemalt teada, miks neljakordne maailmameister nõnda käitus. «Kas ta (Vettel) tegi oma käitumisega endale häbi? Hmm… Võidusõidul on emotsioonid laes. Minu ainus selgitus kõnealusele olukorrale – ja ma ei kaitse siinjuures Sebastianit – on see, et Sebastian arvas, et Lewis testis tema pidurdamisvõimekust, mida tal polnud. Kuna turvaauto oli 150 meetri kaugusel, siis tegid kohtunikud vale otsuse (Vettelile määrati kümnesekundiline seisa-sõida boksiläbimise karistus, Hamilton pääses sanktsioonideta),» sõnas Wolff.

«Ma ei suuda ette kujutada, et ta meelega Hamiltonile sisse keeras. Seega tahaksin temaga (Vetteliga) isiklikult rääkida ja kuulda, mida ta räägib vahejuhtumist. Ma ei hakka teda enne maha kandma, kui pole kuulnud tema kindlat hinnangut situatsioonile,» lisas Wolff.

Hamiltoni käitumise kohta Mercedese pealik ei nurisenud. «Liidripositsioonil olev piloot valib juhttempo. Lewis ei teinud midagi valesti,» ütles Wolff.

Mis Aserbaidžaanis juhtus?

Bakuu tänavarajal peetud Aserbaidžaani vormel-1 etapi skandaalseim moment leidis aset turvaauto taga sõites, osalisteks MM-sarja kaks esimest meest Sebastian Vettel ja Lewis Hamilton.

Ees sõitnud Hamilton võttis ühe vasakkurvi järel hoo nii maha, et Vettel ei suutnud autot pidama saada ja sõitis Mercedesele tagant otsa. Toimunust ärritunud sakslane ei jätnud asja nii, vaid sõitis seejärel Hamiltoni auto kõrvale, tegi rooliga kerge jõnksu paremale ja rammis Mercedest ka küljelt.

Kummagi mehe auto tõsisemalt viga ei saanud, lõpuks tuldi üle finišijoone neljanda ja viiendana. Kohtunikud määrasid Vettelile teo eest kümnesekundilise seisa-sõida boksiläbimise karistuse, Hamilton pääses sanktsioonideta. Kuna aga tema autol oli logisema hakanud peatugi, käskisid kohtunikud selle boksis korralikult kinnitada ning plaaniväline visiit mehaanikute juurde röövis nii palju aega, et tagasi rajale jõudis britt sakslase järel.