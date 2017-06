Ronaldo vajab mõtlemisaega

Campos, kes on lähedane Ronaldo agendi Jorge Mendesiga, ei tea, kas PSG suudab praegust olukorda enda hüvanguks ära kasutada. «Cristiano on mulle öelnud, et ta peab mõned päeva mõtlema. See on normaalne. Ma olen kindel, et ta suudab teha kaalutletud otsuse.» Samas möönis aastatel 2012–13 Madridi Realis üleminekute nõustajana töötanud Campos, et «kõik, mis on juhtunud», on teinud Ronaldole kõvasti haiget.

«Olen rääkinud temaga sel nädalal, saatnud mõned sõnumid. Ta on tõesti kurb kõige üle, mis on aset leidnud, kuid see on normaalne, sest Ronaldo pühendub väga sellesse, mida ta teeb. Talle meeldib olla igal pool heas nimekirjas, mistõttu tuleb ta sellest kõigest välja,» tunnistas Campos.

Ehkki Ronaldot seostatakse Prantsusmaa hiiu PSG-ga ja tänavu Euroopa liiga võitnud Manchester Unitediga, siis ütles Campos Telefootile, et loodetavasti jääb vutiäss ikka Reali. «Maailma parim mängija peab olema maailma parimas klubis ning ma usun, et nii klubi kui ka Ronaldo ise saavad sellest aru,» lisas ta.

Milles Ronaldot Hispaanias süüdistatakse?

Maksuametnike hinnangul hoidus Ronaldo vahemikus 2011-14 15 miljoni euro tasumisest. Prokuratuuril on arvamuse kujundamiseks aega juuni lõpuni.

Kahtlused puudutavad varasid, mida Ronaldo hoidis Neitsisaartel. Maksuametnike sõnul kohendas Ronaldo 2014. aastal oma deklatarsioone ja tasus kuus miljonit eurot lisamakse.

Hispaania prokuratuur märkis, et kui nad peaksid Ronaldole süüdistuse esitama ja portugallane ka süüdi mõistetaks, võiks teda muuhulgas oodata ka kuni 15 kuu pikkune vanglakaristus, mida aga reaalselt kanda ilmselt ei tuleks, sest Hispaanias ei pöörata varem karistamata isikute osas kuni kaheaastaseid vangistusi reeglina täitmisele.