Ferrari soovib sõnasõjast Mercedesega hoiduda

«Me teeme sõidust analüüsi, kuid me ei hakka halama, kuna see pole meie stiil. Kas me oleme vormel 1 sarjas või Colosseumis? Kui Colosseumis, siis andke sellest teada,» viitas Arrivabene Roomas asuvale endisele amfiteatrile, kus toimusid kunagi gladiaatorite võitlused.

Kas Ferrari meeskonna juhi hinnangul pidanuks Hamilton oma käitumise pärast saama karistuse, nagu pakkus välja Vettel? «Kritiseerimine võib tunduda maitsetu või meiepoolse ettekäändena. Olukorda tuleb täpselt hinnata ning kahtluse korral andma eelise Ferrarile. Oluline on tagada õigsus,» sõnas Arrivabene.

Samas kritiseeris Mercedese meeskonna juhtkonda kuuluv Niki Lauda Vettelit avalikult, väites, et neljakordne maailmameister saab kokkuvõttes aru oma eksimusest, sest Hamiltonil oli õigus turvaauto taga tempot dikteerida. Seejuures Arrivabene sel teemal sõna ei võtnud. «Lauda võib öelda, mida ta tahab. Mõnikord räägib ta enda eest, mõnikord kogu tiimi eest. Me töötame edasi ning las Lauda räägib. Tal on oma seisukohad – tema jätkab rääkimist, meie aga kuulamist. 12 võidusõitu on veel minna,» lisas Arrivabene.

Mis Aserbaidžaanis juhtus?

Bakuu tänavarajal peetud Aserbaidžaani vormel-1 etapi skandaalseim moment leidis aset turvaauto taga sõites, osalisteks MM-sarja kaks esimest meest Sebastian Vettel ja Lewis Hamilton.

Ees sõitnud Hamilton võttis ühe vasakkurvi järel hoo nii maha, et Vettel ei suutnud autot pidama saada ja sõitis Mercedesele tagant otsa. Toimunust ärritunud sakslane ei jätnud asja nii, vaid sõitis seejärel Hamiltoni auto kõrvale, tegi rooliga kerge jõnksu paremale ja rammis Mercedest ka küljelt.

Kummagi mehe auto tõsisemalt viga ei saanud, lõpuks tuldi üle finišijoone neljanda ja viiendana. Kohtunikud määrasid Vettelile teo eest kümnesekundilise seisa-sõida boksiläbimise karistuse, Hamilton pääses sanktsioonideta. Kuna aga tema autol oli logisema hakanud peatugi, käskisid kohtunikud selle boksis korralikult kinnitada ning plaaniväline visiit mehaanikute juurde röövis nii palju aega, et tagasi rajale jõudis britt sakslase järel.