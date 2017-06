Selgus Kanepi vastane Wimbledoni kvalifikatsiooni avaringis

25-aastase Kerkhovega on Kanepi varem vastamisi läinud ühel korral, kui kaks aastat tagasi Saint-Malo ITFi turniiril sai kahe seti pikkuse kohtumise lõpus kirja 6:2, 6:2 võidu Kanepi.

Kuigi 32-aastane eestlanna naasis äsja WTA-edetabelisse ning asub 544. positsioonil, on tal niinimetatud kaitstud ranking, mis tähendab, et pikal vigastuspausil olnud mängija nime kõrval asetseb vigastusele eelnenud edetabelikoht ehk Kanepil on selleks 196. positsioon.

Wimbledonis mängis Kanepi viimati 2015. aastal, kui tema teekond lõppes avaringis 1:6, 4:6 kaotusega Taivani tennisistile Hsieh Su-wei.le. Aastate jooksul on Kanepi seni Wimbledoni turniiril mänginud kokku üheksal korral ning alati on eestlanna mänginud seejuures põhiturniiril.

Parimad tulemused pärinevad Kanepilt 2010. ja 2013. aasta turniiridelt, kui ta jõudis Wimbledonis veerandfinaali. Suure slämmi turniiridel on ta veerandfinaalis mänginud kokku viiel korral (Lisaks eelpool nimetatutele 2008. ja 2012. aasta Prantsusmaa lahtistel ning 2010. aasta US Openil).

Naiste kvalifikatsiooni esimese ringiga tehakse Wimbledonis algust teisipäeval (naiste turniiri tabelit ei ole veel avalikustatud). Naiste kvalifikatsiooni teine ring mängitakse kolmapäeval ning otsustav ring neljapäeval. Reedel loositakse Wimbledonis juba põhitabel. Eestlastest on koha põhitabelis kindlustanud juba Anett Kontaveit.