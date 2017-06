Maailma 701. meesreket on Williamsi alistamises kindel: ta on rase, mina mitte

«Kui ta võistleks meeste hulgas, paikneks ta arvatavasti kuskil 700. kohal,» sõnas McEnroe intervjuus USA raadiojaamale NPR kaasaegsel tennise ajastul (alates aastast 1968) naiste konkurentsis rekordilised 23 suure slämmi turniirivõitu saavutanud 35-aastasest Williamist. «See aga ei tähenda, et Serena pole suurepärane. Kõik on võimalik ning seetõttu võib kunagi juhtuda, et naistennisist võib olla kõigist üle. Siiani pole ma midagi sellist ühelgi spordialal näinud nagu ka tennises. Kui tal tuleks mängida meeste seas, siis oleks tegu täiesti teise maailmaga,» lisas ta.

Sellest tulenevalt võttis BBC ühendust meeste edetabeli praeguse 701. numbriga, kelleks on oma karjääri parimal juhul 20. positsioonil paiknenud venelane Dmitri Tursunov. Tema sõnul ei tahtnud McEnroe «teha naiste tennist maha», vaid «rääkis nii, nagu asjad on ehk mehed on üldiselt tugevamad. «Ma loodan, et ma võidaks Serenat. Kuna tennis toetud aina enam füüsilisele võimekusele, siis on ühel naisel raske mehest jagu saada,» ütles Tursunov.

«Ma ei pruugi füüsiliselt olla oma elu parimas vormis, kuid kogu oma muu pagasiga olen tegelikult parem, kui mu edetabelikoht näitab. Lisaks on Serena rase, kuid mina mitte,» lisas ta.