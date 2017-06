Läti korvpallikoondis saab NBAst veel lisajõudu

Pieci gadi kopš pēdējās spēles izlases kreklā. Tajā laikā divas operācijas, grūtas rehabilitācijas, pārstāvētas trīs dažādas komandas, taču vienmēr esmu vēlējies vasarā uzvilkt tieši šo kreklu. Esmu atpakaļ un gatavs palīdzēt #Eurobasket2017 #MūsuZeme #Latvija

A post shared by Davis Bertans (@dbertans_42) on Jun 26, 2017 at 7:08am PDT