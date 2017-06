Uhke tunnustus: legendaarne Teemu Selänne lõpetas soomlaste pika ootuse

Nii lõppes 16 aastat kestnud ootus, sest esmakordselt sai Kuulsuste halli liikmeks 2001. aastal samuti endine Soome jäähokikoondislane Jari Kurri, kes valiti üheksa korda (aastatel 1982–90) Soome aasta parimaks jäähokimängijaks.

Praeguseks 46-aastane Selänne mängis oma karjääri jooksul 1451 matši põhiturniiril maailma tugevaimas hokisarjas ehk NHLis, kui kuulus sinna 21 hooaega, mil esindas nii Winnipeg Jetsi, San Jose Sharksi, Colorado Avalanche’i kui ka Ananheim Ducksi. Selle ajaga kogus ta oma arvele 684 väravat ja 1457 resultatiivsuspunkti. Seejuures play-off kohtumistes võib leida Selänne nime tagant 130 mängu, 44 väravat ja 44 tulemuslikku söötu.

Soome jäähokikoondise koosseisus võitis ta olümpiamängudelt hõbeda (2006) ja kolm pronksi (1998, 2010, 2014) ning maailmameistrivõistlustelt hõbeda (1999) ja pronksi (2008).

Lisaks Selännele valiti Kuulsuste halli ka Dave Andreitšuk, Paul Kariya, Mark Recchi ja Danielle Goyette.

