Williams andis provokatiivsele väitele vastuse

«Kui ta võistleks meeste hulgas, paikneks ta arvatavasti kuskil 700. kohal,» sõnas McEnroe. «See aga ei tähenda, et Serena pole suurepärane. Kõik on võimalik ning seetõttu võib kunagi juhtuda, et naistennisist võib olla kõigist üle. Siiani pole ma midagi sellist ühelgi spordialal näinud nagu ka tennises. Kui tal tuleks mängida meeste seas, siis oleks tegu täiesti teise maailmaga.»

Williams ei mõista, miks oli tenniselegendil üldse vaja sellist avaldust teha. «Kallis John, ma imetlen ja austan sind, kuid palun ära kasuta mind oma seisukohtades, mis ei põhine faktidel. Ma pole kunagi sellise rankinguga mängija vastu mänginud ning mul pole selleks ka aega. Austa mind ja mu privaatsust, kuna ma saan lapse. Head päeva, sir,» kirjutas Williams Twitterisse.