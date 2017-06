Fury ennustab McGregori ja Mayweatheri megamatšile šokeerivat lõppu

Endine raskekaalu maailmameister Fury panustab suures matšis iirlase McGregori peale. Sealjuures ennustab ta šokeerivat lõppu. Täpselt sellist, nagu lõppes 2015. aasta UFC-tiitlimatš McGregori ja Jose Aldo vahel. Mäletatavasti nokauteeris iirlane oma brasiillasest rivaali kõigest 13 sekundiga.

«McGregor lööb ta nokauti esimese 35 sekundiga, täpselt nagu ta Jose Aldoga tegi. See on ühe raundi pikkune matš. Poksimisele oleks hea, kui McGregor ta matile lööks. See oleks hea kogu maailmale,» ütles Fury.