Bolt ei pruugi MMi järel veel karjääri lõpetada

30-aastane Jamaica sprinter on varasemalt öelnud, et augustis toimuv MM on tema viimane võistlus. Esmaspäeval avaldas Bolt, et rääkis oma treeneriga ning tunnistas võib teha ka pärast MMi mõne stardi.

«Me pole veel lõplikku otsust teinud. Aga ma ei muretse selle pärast. Vaatame asja vahetult enne MMi,» ütles Bolt.

Kindel on aga see, et Bolt osaleb MMil 100 meetri jooksus ning jätab 200 meetri sprindi vahele. Paljud loodavad, et Bolt asub võistlustulle ka 12. augustil, mil joostakse 4x100 meetri teatejooks.

«Mul on olnud suurepärane karjäär. Olen tõuse ja mõõnu nautinud, see kõik on kogemus. Olen teinud kõike, mida olen soovinud ning nüüd on see jõudnud lõpusirgele,» lausus Bolt.