Rohkelt ebaõnne kogenud Astana teatas Touri liidrid

Abimeestena asuvad stardijoonele Dario Cataldo, Aleksei Lutsenko, Dmitri Gruzdjov, Michael Valgren, Bahtijar Košatajev, Andri Grivko ja Andrei Zeits, kirjutab Rattauudised.ee.

Fuglsang jäi eemale Taani meistrivõistlustest, sest sai eelmisel nädalal isaks. Triumf Critérium du Dauphinél annab aga märku, et mehe vorm on hea. Aru jäi põlvevigastuse tõttu eemale Giro d’Italiast ja tema osalemine Touril oli pikalt kahtluse all. Soolosõit kodustel meistrivõistlustel oli aga muljetavaldav.

Kuna Aru hooaja esimene pool jäi tegudevaeseks, osaleb ta tõenäoliselt ka Vueltal, mille ta 2015. aastal võitis.

Aru leping Astanaga lõppeb selle aastaga. Kasahstani klubi on uue pakkumise teinud, kuid väidetavalt ei taheta itaallasele enam nii palju palka maksta. Arust on teiste seas huvitatud ka Trek-Segafredo, kes ootab paljude teistega, et mida suudab sportlane Touril korda saata.