Kangur tulevikust: olen jätkuvalt Varese mängija

Kangur sõlmis mullu Varesega 1+1 lepingu. Itaalia meedias kirjutati juba mais, et Itaalia meistrivõistlused 12. kohaga lõpetanud Varese Kanguriga koostööd ei jätka. Kust selline informatsioon pärit on, Kangur öelda ei oska, sest tema pole klubi mänedžeriga sellel teemal rääkinud.

«Mul ei ole praegu midagi rääkida. Olen hetkel Varese nimekirjas, see võib muutuda paari päeva, nädala või mis iganes aja jooksul,» ütles Kangur koondise kogunemisel. Ta ei oska Itaalia meediast läbi käinud informatsiooni kinnitada ega ümber lükata.

Kangur ise sooviks Vareses jätkata. See on tema teine kodu ning ka tema perekond tunneb end seal koduselt. Kui aga Varese ütlebki 34-aastasest eestlasest lahti, ei välista Kangur pilgu pööramist ka Eesti poole. «Kõik on võimalik. Mul on veel veidikene aega. Paanikat mul pole ja küüsi närima ei hakka,» ei hakka Kangur otsustamisega kiirustama.

Praegu keskendub Kangur koondise abistamisele, viimati mängis ta ju rahvuskoondise eest kahe aasta eest. «Nagu 1. september, selline tore ärevus on sees,» kirjeldas Kangur teda vallanud emotsioone.

Koondisega liitumisest hakkas ta mõtlema juba hooaja keskel. Ta vaagis plusse ja miinuseid ning langetas lõpuks korvpallisõpru rõõmustava otsuse. «Eelistan treenida koos võistkonnaga, kus on kindel treeningkava ja –protsess. Mulle meeldib, kui noored mind utsitavad veel rohkem pingutama,» tõi Kangur välja koondisega liitumise plussid.

Negatiivse poolele kandis ta aga paratamatult kaasas käiva riski saada vigastada. «Ma ei ole enam raudmees ning arvestades minu ajalugu, pean selle koha pealt ettevaatlikum olema,» tõdes ta.

Puhkuseperiood on 34-aastasele korvpallurile hästi mõjunud ning praegu ükski valulik kehaosa talle muret ei valmista. «Eks mured hakkavad treeningute ja mängudega välja tulema, siis on tamp teine.»

Kui Kangur on koondises, oodatakse temalt paratamatult ka liidrirolli täitmist. Mängumees ise on mõistagi valmis täitma neid kohustusi, mis peatreener Tiit Sokk talle määrab. Samas tunneb ta vastutust aidata noorematel mängijatel koondisesse sulanduda. Kuidas ta seda aga teha kavatseb? «Lühidalt, piitsa ja präänikuga,» ütles Kangur pärast mõnesekundilist mõttepausi.

Eesti koondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniir 5. augustil mänguga võõrsil Makedoonia vastu, seejärel kohtutakse Kosovoga. «Makedoonia vastu oleme mänginud ning peaksime suures pildis olema samal tasemel. Kosovost pole mul mingisugust ülevaadet. Ma ei saa öelda, et me lähme ja lööme nad maa alla. Eks näeme, kas lõpetame tabelis ees, keskel või taga.»