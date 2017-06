Maadlejad Ronaldole: sul on liiga suured kõhulihased!

What if Cristiano Ronaldo turned up in WWE? Here’s what the wrestlers say... pic.twitter.com/8HL1YnIm8k — B/R Football (@brfootball) June 26, 2017

Kes see mees on?

Natalya: See on Ronaldo!

Owens: Ma ei tea, kes see kutt on. Ma olen tema nägu kord või paar internetimeemidel näinud.

Zayn: Ta on Cena ja Romani vahepeal.



Kas ta oleks hea või halb?

Natalya: Ta oleks kindlasti paha.

Owens: Ta oleks kindlalt üks pahadest.

Zayn: Kas sa vihkad või armastad teda, temast räägitakse ikka.

Mida öelda talle debüütmatši päeval?

Zayn: Sul on liiga suured kõhulihased!

Owens: Sa jätad meist teistest halva mulje. Kedagi ei huvita su kõhulihased, mine ringi ja vaatame, mida sa seal teha saad!