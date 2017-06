Eddie Jordan tõi Vetteli ja Hamiltoni juhtumist välja huvitava analoogi

«See oli sama, kui jalgpallis lööb üks mängija teist peaga,» ütles 1991. – 2005. aastani vormel 1 sõitnud Jordani meeskonda juhtinud vormeliboss. «Mis seal ka enne ei juhtunud, see oli täiesti lubamatu. Omakohus ei ole lubatud, eriti spordis.»

Jordan ei oska kindla peale väita, kas Vettel peaks saama ka lisakaristuse. «Ta juba sai kümnesekundilise seisa-sõida karistuse, mis võrdus tegelikult 40 sekundiga,» tõdes ta.

Kui Vettel lõpetas Bakuu etapi neljandana, siis Lewis Hamilton sai viienda koha. Üldarvestuses on Vettelil 153 punkti, Hamiltonil 139. «Tegelikult on nende vahel palju austust. Ma ei usu, et nende vahel on vaen. Juhtus, mis juhtus, nüüd ootab neid ees järgmine etapp,» ütles Jordan.