McGregori treener naudib nende meeskonna kallal mõnitamist: see teeb meid tugevamaks

«Oleme alati andnud endast parima, kuid samal ajal teevad kõik meid maha, sest neile ei meeldi, et tundmatu Dublini poiss kavatseb kõigile tuupi anda ning võita enda valdusesse meistrivöö,» sõnas Kavanagh. «Meie üle tehakse nalja, kuid see muudab meid veelgi tugevamaks,» lisas ta.

Kavanagh on teadlik Mayweatheri kuulsast suguvõsast, kuid kavatseb sellegipoolest kasutada ära kõik ameeriklase nõrgad küljed. «Me räägime ühest ajaloo kõige kõvemast poksijast, kuid keegi pole täiuslik,» viitas Kavanagh asjaolule, et Mayweatheri alistamine on reaalne.