Hamilton seadis Vetteli enesekindluse kahtluse alla

«Ma usun, et seda on olnud üsna mitmel korral näha. Kui võtta vaatluse alla eelmine aasta ning jälgida, mida ta ütles meeskonnale raadio vahendusel, siis on kõik täiesti mõistetav,» rääkis Hamilton.

«Tõepoolest ma ei uskunud, et midagi sellist kunagi juhtub (nagu nendevaheline kokkupõrge pühapäeval Bakuu GP-l), kuid meie meeskonna jaoks tundub see olevat ainult positiivne. Oleme pannud nii Ferrarile kui ka talle (Vettelile) pinge peale ning meie vaatepunktist võttes pole see halb,» tunnistas britt.

Ehkki Aserbaidžaani juhtumist alates võib alguse saada uus etapp tänavuse F1 tiitli nimel võitlemiseks, siis Hamilton loodab, et võitlus neljakordse maailmameistriga toimub ausalt. «Bakuus polnud ausat võitlust. Seal osales hoopis teistsugune Sebastian kui senise kaheksa etapi jooksul. Mina aga soovin tulla maailmameistriks õigel viisil,» tõdes Hamilton.

Kaheksa etapi järel juhib MM-sarja 153 punktiga Vettel, kes edestab teisel kohal paiknevat Hamiltoni 14 silmaga. Kolmandal positsioonil asub omakorda 111 punktiga teine Mercedese piloot Valtteri Bottas. Hooaja üheksas etapp toimub järgmise nädala lõpus Austrias.

Mis Aserbaidžaanis juhtus?

Bakuu tänavarajal peetud Aserbaidžaani vormel-1 etapi skandaalseim moment leidis aset turvaauto taga sõites, osalisteks MM-sarja kaks esimest meest Sebastian Vettel ja Lewis Hamilton.

Ees sõitnud Hamilton võttis ühe vasakkurvi järel hoo nii maha, et Vettel ei suutnud autot pidama saada ja sõitis Mercedesele tagant otsa. Toimunust ärritunud sakslane ei jätnud asja nii, vaid sõitis seejärel Hamiltoni auto kõrvale, tegi rooliga kerge jõnksu paremale ja rammis Mercedest ka küljelt.

Kummagi mehe auto tõsisemalt viga ei saanud, lõpuks tuldi üle finišijoone neljanda ja viiendana. Kohtunikud määrasid Vettelile teo eest kümnesekundilise seisa-sõida boksiläbimise karistuse, Hamilton pääses sanktsioonideta. Kuna aga tema autol oli logisema hakanud peatugi, käskisid kohtunikud selle boksis korralikult kinnitada ning plaaniväline visiit mehaanikute juurde röövis nii palju aega, et tagasi rajale jõudis britt sakslase järel.