Täna: Infonet debüteerib Meistrite liigas Malta meistri vastu

Enne mängu:

Esimest korda 2002. aastal loodud Infoneti ajaloos tehakse kaasa Meistrite liigas, kui minnakse vastamisi Malta tugevaima meeskonna Hiberniansiga ning seda võõral väljakul, kus pidavat täna olema vähemalt 30-kraadine kuumus.

Infoneti kodune hooaeg on seni olnud kõike muud kui roosiline. Liider Florast ollakse maas juba 20 punktiga ja realistlikult vaadates tuleb ennekõike tegeleda pronksikoha püüdmisega. Sellestki lahutab lasnamäelasi praegu üheksa punkti, ühesõnaga – ees ootab raske töö.

Suurtest mängudest lähirivaalidega pole Infonetil tänavu peaaegu midagi ette näidata, kuuest kohtumisest kolmikuga Kalju-Levadia-Flora on saadud täpselt üks punkt. Mullu esimest korda eurosarjas osaledes läbiti tuleproov šotlaste Heart of Midlothiani vastu hindele kolm pluss: kahe mängu kokkuvõttes kaotati küll üsna kindlalt, ent mõlemas mängus suudeti skoori teha ja häbisse ei jäädud.

Hibernians on Malta valitsev meister, kes suutis tunamullu Meistrite liiga eelringis kodus alistada 2:1 Tel Avivi Maccabi, ent kaotas teise mängu võõrsil 1:5. Viimased 11 korda, kui eurosarjas on osaletud, pole avaringist edasi pääsetud, seega peaks ta olema Infonetile igati jõukohane vastane.

Kuigi mullu Infoneti Eesti meistriks vedanud heast kaitsest pole palju järel – sel aastal on 17 liigamängus suudetud oma värav puhtana hoida vaid neljal korral –, räägivad nende kasuks kaks asjaolu. Esiteks kogemused: Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev, Andrei Kalimullin ja Vladimir Voskoboinikov on palju näinud-teinud, raskesse olukorda sattudes võib sellest tulu tõusta. Teiseks lõppes Malta liigahooaeg juba 6. mail ehk Infonetil on märksa enam mängupraktikat.

Kui Infonet suudab maltalased seljatada, on teises eelringis nende vastane Austria meisterklubi Red Bull Salzburg, kes mängib Euroopas FC Salzburgi nime all. Euroopas rühiti SV Salzburgi nime all 1994. aastal isegi UEFA karikasarja finaali, kus küll kaotati Milano Interile. Järgmisel hooajal mängiti Meistrite liiga alagrupiturniiril, mullu jõuti Meistrite liigast aga vaid kukesammu kaugusele – viimases eelringis kaotati Zagrebi Dinamole kahe mängu kokkuvõttes lisaajal 2:3.

Rahast rääkides, siis avaringis mängimise eest teenib Infonet 220 000 eurot, teise ringi pääsemisel lisandub sellele 320 000 eurot.