Venemaa antidopinguagentuur jätkab tööd järelevalve all

RUSADA töö peatati 2015. aastal, kui nende töötajaid süüdistati dopinguainete varjamises, mis selgus toona Richard McLareni raportist. WADA sõnul saab RUSADA nüüd «teha koostööd» Suurbritannia Antidopinguagentuuriga (UKAD) nende jälgimise all. WADA presidendi Sir Craig Reede nimetas kõnealust otsust «oluliseks sammuks, et taastada dopinguvastane tegevus Venemaal». «Me julgustame Venemaad tungivalt ning jätkame jõupingutusi selle nimel, et kogu maailmas oleksid puhtad sportlased,» lisas ta.

McLareni raporti järgi panustas enam kui 1000 Vene sportlast (sealhulgas olümpiamedalistid) aastatel 2011–2015 riigi poolt juhitavasse dopinguprogrammi. Pärast raporti avaldamist soovitas WADA määrata Venemaa kõigile sportlastele üldine keeld 2016. aasta Rio olümpiamängudel osalemiseks, kuid Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) lubas alaliitudel iseseisvalt selle üle otsustada.

Pärast artikli alguses välja toodud WADA otsust saab RUSADA ise otsustada, milliseid sportlasi testida, isegi kui UKAD pole sellega nõus. Venemaa peaministri asetäitja Vitali Mutko sõnul on WADA otsus «väga oluline samm», et sundida RUSADAT nõuetele vastama. «Me püüame luua tugevat ja sõltumatut antidopinguagentuuri, mis pälvib loodetavasti kolleegide tunnustuse,» ütles Mutko R-Spordi uudisteagentuurile.