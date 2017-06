Infoneti peatreener kaotusest Meistrite liigas: mänguliselt polnud nad meist üle

«Mängisime hästi, arvestades seda, et tegemist oli tundmatu vastasega ja ilmastikuolud olid rasked. Arvan, et meeskond viis plaani ellu ning see plaan õigustas ennast. Kui ei oleks standardolukordades kahte väravat sisse lasknud, oleksid meie šansid positiivsele tulemusele paremad, kui enne mängu vaadatuna. Lõime palju momente, kuid kahjuks ei suutnud neid realiseerida – sealjuures ka penaltit. Nad võitsid meid standardolukordadest lähtuvalt, aga mitte mänguliselt,» ütles Puštov Postimehele.

Juba kohtumise 5. minutil oli Infonetil võimalus penaltist skoor avada, kuid Kirill Nesterovi vasakule nurka suunatud pehme löögi suutis kindlalt püüda Hiberniansi väravavaht Andrew Hogg. Kui tagantjärele võib küsida, et miks ei läinud 11 meetri karistuslööki lahendama näiteks kogenud Dmitri Kruglov, siis penaltilööja oli kokku lepitud juba enne mängu. «Väravavaht suutis selle ära lahendada,» kommenteeris 53-aastane Puštov Infoneti mängu parimat võimalust. «Saime nii füüsiliselt kui ka taktikaliselt hästi hakkama – valitud taktika õigustas ennast,» polnud peatreeneril midagi meestele ette heita.

55. mänguminutil oli sunnitud tribüünile kohtumist jälgima minema Infoneti peatreener Sergei Bragin, kellele andis sellise käsu mängu peakohtunik Fedayi San. « Bragin eemaldati seetõttu, et ta polnud rahul kohtunike otsusega. Täpsemalt peaks lugema kohtunike raportist,» ütles Puštov eemaldamise kohta ning lisas, et Bragin ägestus olukorra peale, kus küljejoone lähedal väljaku ääres rünnati agressiivselt selja tagant meie mängijat, kuid kohtunik ei võtnud ette mingeid meetmeid.

Milliste mõtetega minnakse vastu aga järgmisel teisipäeval ehk 4. juulil Tallinnas toimuvale korduskohtumisele? « Oleme kindlad, et suudame selle võita ja teeme selle jaoks kõik võimalik,» sõnas Puštov.oolaja alguses saadeti Sergei Bragin ilma igasuguse hoiatuseta tribüünile. Palun rääkige see olukord lahti.