Poola kõrgliigasse siirdunud Zenjov: ees ootab väga huvitav aeg

«Mul on väga hea meel liituda sellise klubiga nagu Cracovia. See on minu jaoks uus kogemus ning soovin meeskonnal aidata edukas olla,» ütles Zenjov videointervjuus Cracovia Youtube’i kanalile.

«See on suur klubi suure ajalooga ning uue peatreeneriga. Usun, et tuleb väga huvitav aeg. Lugesin internetist, et Cracovia on Poola vanim klubi ning siin on suurepärased fännid,» iseloomustas 28-aastane pärnakas Cracovia klubi.

Isiklikest eesmärkidest rääkides sõnas Zenjov, et kuna ta on ründaja, siis tahab lüüa väravaid, anda sööte ning aidata meeskonnal võita kõiki mänge.