Video: Caroline Wozniaki selgitab, miks ta ajakirjale alasti poseeris

«Ma olen kuulnud inimestelt igasuguseid jutte: nad on öelnud, et peaksin keskenduma oma spordialale (tennisele), tegema rohkem trenni, end vähem pildistama ning mõtlema vähem oma väljanägemisele,» ütles Wozniacki.

«Aga inimesed ei tea, kui palju me (tennisistid) tööd me teeme. Individuaalsportlastena hinnatakse ning jälgitakse meid pidevalt. Inimestel on alati valmis avaldama arvamust kellegi välimuse kohta, kuid minu jaoks on kõige olulisem see, et oleksin parim tennisist ning sportlane,» tunnistas tennisist.

«Mind ei huvita, mida teised inimesed minust arvavad. Nooremana tundsin end ebakindlalt, kuid ajaga õppisin oma keha armastama. Nüüd on mul tugevad kõhulihased ning reied, mida ma vajan jooksmiseks, et võistelda teiste tennisistidega,» lisas Wozniacki.