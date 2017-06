Kalev/Cramo peatreenerina jätkab Alar Varrak

«Ma tänan klubijuhatust usalduse eest! Olen mitmeid kordi varasemalt öelnud, et Kalev/Cramo peatreener olemine on privileeg. Suure tõenäosusega jätkame mängimist ühisliigas ja Eesti meistrivõistlustel ning järgmise paari nädala jooksul peaks selguma, millised on meeskonna võimalused mängida mõnes eurosarjas,» lausus Varrak klubi pressiteate vahendusel.

Lisaks Alar Varrakule on Kalev/Cramo sõlminud ühe aastase lepingu 34-aastase Serbia päritolu ja Bulgaaria kodakondsust omava Branko Mirkoviciga, kellega jõuti suusõnalise kokkuleppeni pärast edukat Eesti meistrivõistluste finaalseeriat, kus serblane valiti seeria väärtuslikumaks mängijaks. Varraku sõnutsi proovitakse enamus meeskonnast komplekteerida juulikuu jooksul.