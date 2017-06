Video: kus on kull Rufus? Wimbledonis peatas tuvi kvalifikatsioonimängu

Where's Rufus when you need him... #Wimbledon pic.twitter.com/7zSqlX7xAQ

Tuvi otsustas väljakule uudistama tulla teises setis seitsmenda geimi ajal. Hiljem peatati mäng juba vihmasaju tõttu ning kella 16.30 ajal poldud mänguga veel jätkatud. Peatamise hetkel oli seis jaapanlanna Kato poolt vaadatuna 6:2, 3:6, 4:5.

Tegelikult kuulub Wimbledoni perekonda ka kull Rufus, kelle ülesanne ongi tuvisid minema peletada. Vähemalt sel korral jõudis tuvi kull Rufuse valvsa pilgu alt tenniseväljakule lennata.

