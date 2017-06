See pole veel kõik: FIA jätkab Vetteli ja Hamiltoni kokkupõrke uurimist

Bakuu võidusõidu ajal karistasid võistluskohtunikud Vettelit 10-sekundilise seisa-sõida boksist läbisõidu karistusega. Paljude vormeliinimeste jaoks oli Vetteli käitumine täiesti lubamatu ning karistus ebaproportsionaalne.

FIA on nüüd otsustanud juhtumi taaskord üle vaadata ning võimalik, et Vettelile määratakse lisakaristus. Esimese uurimise järel leidis FIA, et Vetteli süüdistused, nagu oleks Hamilton tema ees pidurdanud, ei vasta tõele. «Ta hoidis ühtlast kiirust ning käitus selliselt nagu kordusstartide puhul tavaliselt kombeks,» kirjutati raportis.