Postimehe video: Poola ralli ulmelised kiirused hirmutavad hiilgavalt MM-sarjaga liitunud kollanokka

Nüüd ootab maailma parimaid ralliässasid ees Poola MM-etapp. Kuigi Lappi on neil teedel varem võidutsenud – 2012 triumfeeris ta toona ERC sarja kuulunud võistlusel – ei julge põhjanaaber kuidagi lubada, et ta ka WRC autol neil ülikiiretel teedel tippude tempos suudab püsida.

«Tunne on muidugi hea, aga natukene olen ka hirmul,» tõdeb Toyota piloot, et pole päris kindel, kui hästi ta 2017. aastaks võimsamaks ehitatud WRC masinaga Poolas sinasõbraks saab. «Kuna saime Eestis testida, siis tean, et need elajad on meeletult kiired. Tänu aerodünaamikale on nendega võimalik kõikjal põhjagaasiga sõita. Tuleb hullumeelne ralli. Siin edukas olemiseks on vaja olla enesekindel ja see tuleb kogemustest. Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. Võib-olla mitte.»

