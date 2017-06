Video: Bolt jättis omapärasel moel Ostrava võistlusega hüvasti

«Armastan selle publiku võimsat energiat. Seepärast tahan siia naasta. Armastan teid,» sõnas Ostravas juba üheksandat korda võistelnud Bolt. «Ma pole ajaga rahul, aga jõuan vaikselt selleni.» lausus ta ning otsustas end maandada hoopis kaugushüppes.

Bolt on tunnistanud, et tahaks end kaugushüppes tõsisemalt proovile panna, kuid seni pole seda juhtunud.

Historic moment. @usainbolt trying long jump after his last appearance at @ZlataTretra in #Ostrava pic.twitter.com/IaDsZUc0JJ