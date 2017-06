Williamsit solvanud tenniselegend kahetseb oma tegu

Tüli algas McEnroe intervjuust USA raadiojaamale NPR. «Kui ta võistleks meeste hulgas, paikneks ta arvatavasti kuskil 700. kohal,» sõnas McEnroe.

«See aga ei tähenda, et Serena pole suurepärane. Kõik on võimalik ning seetõttu võib kunagi juhtuda, et naistennisist võib olla kõigist üle. Siiani pole ma midagi sellist ühelgi spordialal näinud nagu ka tennises. Kui tal tuleks mängida meeste seas, siis oleks tegu täiesti teise maailmaga.»

Williams andis provokatiivsele sõnumile aga vastulöögi. «Kallis John, ma imetlen ja austan sind, kuid palun ära kasuta mind oma seisukohtades, mis ei põhine faktidel. Ma pole kunagi sellise rankinguga mängija vastu mänginud ning mul pole selleks ka aega. Austa mind ja mu privaatsust, kuna ma saan lapse. Head päeva, sir,» kirjutas Williams Twitterisse.

Nüüd tõdes McEnroe ESPN-ile, et poleks pidanud rekordilise 23 suure slämmi turniirivõitu saavutanud 35-aastase Williamsi kohta üldse sõna võtma.

«Olnuks parem suu lukus hoida. Ma ei taibanud, et see võib midagi taolist tekitada. Olnuks parem see teema rahule jätta. Vaadake, ta on hea mängija ning see on apelsinide ja õunte võrdlemine,» rääkis ta.