Täna: mida suudavad Eesti tippklubid eurosarja avakohtumistes?

ENNE MÄNGE:

LEVADIA - CORK

Et Kadrioru staadionil toimub sel nädalavahetusel esimene mitmevõistlejate EM ning pealinnast teist sobilikku mängupaika ei leitudki, sõidab Levadia «kodumängu» pidama sootuks suvepealinna Pärnusse. Külaliseks on Iirimaa kõrgliiga mullune hõbe ja tänavune ülikindel liider Cork City.

Viimase kümnendi jooksul on iirlased eurosarjas mänginud harva, kuid mullu jõuti Euroopa liigas kolmandasse eelringi, kus kaotati 1:3 hilisemale veerandfinalistile Genkile. Ehkki Iiri liiga pole UEFA arvestuse järgi Eestist väga palju tugevam, on Cork City noorust ja kogemusi edukalt kombineeriv meeskond, kes on viimasest 23 ametlikust mängust võitnud 22.

Palju kehvem pole muidugi ka Eesti klubi saldo, sest kui Cork tunnistas viimati kaotust mullu 28. oktoobril, siis Levadia 18. oktoobril. Eesti mõistes väga võimsas ründeliinis võib sähvatus tulla kust tahes ning Igor Prinsi treenerikäekirja arvestades ei pruukinud hiljutine ootamatu 1:1 viik Sillamäega mängijate motivatsiooni tõstmiseks sugugi halb olla.

NÕMME KALJU – B36 TORSHAVN

Nõmme Kalju vastane on vähemalt paberil sobivaim – Fääri saarte mullune neljas ja selle hooaja viies meeskond B36 Torshavn. Muide, seda meeskonda ei maksa segi ajada HB Torshavniga, kes on tulnud saareriigi meistriks 22 korda ja kaotas mullu Euroopa liiga avaringis Levadiale 1:3.

Fääri saarte 11-kordne meistermeeskond B36 on Euroopas saanud esimesest ringist edasi 16 katsest vaid kahel.

FLORA - DOMŽALE

Kodus uskumatus hoos (15-mänguline võiduseeria) jätkav Flora on varasemal 22 hooajal eelringist edasi pääsenud vaid korra. Domžale on Sloveenia liiga mullune neljas meeskond, riigi meistriks on tuldud kaks ja karikavõitjaks samuti kaks korda. Euroopa liigas jõuti aga eelmisel hooajal kolmandasse eelringi, kus kaotati inglaste West Ham Unitedile, ehkki avamäng võideti kodus 2:1.