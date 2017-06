Lindsey Vonn ei vannu uuenduse läbisurumisel alla

Juba jaanuaris teatas karjääri jooksul naiste konkurentsis rekordilised 76 MK-etappi võitnud mäesuusataja usub, et just MK-etappide võitude arv peaks olema piisav põhjus ta meestega starti lubada.

«Treenin meestega kogu aeg ja ma tõesti naudin seda. Nad suruvad mind pidevalt tagant ning aitavad mul paremaks saada. Teen oma parimad sooritused alati meeste vastu suusatades. Ma pean nendega nõu, vaatan, mida nad teevad, ning seetõttu suusatan kiiremini,» lausus Vonn.

Vonn soovis meestega võistelda Albertas Lake Louise’is toimuval MK-etapil, kuid FIS tema ettepanekusse jätkuvalt just suurima õhinaga ei suhtu. «Üks punkt, mida kõik alahindavad, on tõik, et peame andma kõigile võrdsed õigused,» sõnas naiste sõitude rajadirektor Atle Skaardal FISi koduleheküljel.

«Kui naistel on lubatud meestega võistelda, peab ka meestel naistega võistlemiseks luba olema. Ja ma pole kindel, et see on suund ,kuhu tahame minna.»