Otse: Tänak-Järveoja asuvad Poola teedel võitu noolima

ENNE RALLIT:

Tänak ja Järveoja stardivad Poolas esimesel päeval kolmandana, kui stardijärjekord on paigas MM-sarja paremusjärjestuse alusel. Poola teed on liivased ja läheksid ka ilma vihmata kohati rööpasse, märgades oludes suudavad võimsad WRC-autod sinna sisse künda korralikud rööpad, kust tuleb välja ka suuremaid ja väiksemaid kive.

Tänaku enda sõnul on see tema jaoks sarja üks lemmikralli, aga ei saa unustada, et ta pole MM-sarjas ainus, kellele meeldivad kiired, looklevate kurvide ja hüpetega Poola kruusateed.

MM-sarja üldseis Sardiinia ralli järel:

1. Sebastien Ogier 141 punkti

2. Thierry Neuville 123

3. Ott Tänak 108

4. Jari-Matti Latvala 107

5. Dani Sordo 72

6. Elfyn Evans 53