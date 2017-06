POSTIMEHE VIDEO! Testikatsel teine olnud Tänak: ilmselgelt tuleb üritada võimalikult ees olla

«Tee oli hommikul suhteliselt pehme. Esimene lõik metsa vahel kippus mudaseks minema. Kuna sellistes oludes testinud pole, saime üht-teist proovida ning usun, et kui peaks midagi sellist rallil tulema, siis on meil vähemalt mingid valikud olemas,» sõnas Tänak ning selgitas, et märgades oludes erineb seadistus kindlasti.

«Ongi hea, et testikatse oli vähe märg. Nädalavahetuseks lubab ka vihma. Ilmselgelt on hea sellist infot omada,» rääkis ta.

Tänak stardib järgnevatel päevadel katsetel kolmandana, esimesena saab lähte MM-sarja üldliidril Sebastien Ogier'il. Kui kuivades ilmastikuoludes oleks tema roll teepuhastaja, siis märgades tingimustes tuleb varajane stardipositsioon isegi kasuks.

«Kindlasti on hea ees startida, seal pole kahtlustki. Tee on suhteliselt kokku pakitud ja pidamist rohkem kui kuival teel. Usun, et see on ka meie jaoks positiivne võrreldes tagantsõitjatega. Kui oleks täiesti kuiv, oleks kindlasti palju keerulisem. Kindlasti tuleb metsalõike, kus on vähe kuivem. Mingi vihm on kindlasti kasulik, ees sõites võiks väike eelis olla.»

Tänak rõhutas, et midagi sees täna õhtul hoida ei tasu. «Kui homme on märg, tuleb ilmselgelt üritada võimalikult ees olla. Siin on võidusõit ikka algusest peale.»