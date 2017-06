Ekstreemne video: Poola ralli võistluspaigas pääses valla metsik raju

Poola ralliga tehakse algust täna õhtul, kui Eesti aja järgi kell 20.08 on kavas esimene kiiruskatse. Reedel sõidetakse Poolas üheksa, laupäeval samuti üheksa ning pühapäeval neli kiiruskatset.

Lightning, thunder, wind and heavy rain in the @rajdpolski servicepark. Ceremonial start cancelled #WRC pic.twitter.com/SjEmxQQ2zH — Mads Østberg (@MadsOstberg) June 29, 2017

HOW threatening does this look? Big storm about to hit Mikolajki! Stop rain dancing @SebOgier !! pic.twitter.com/9WmBWiCkyo — Becs Williams (@Becsywecsy) June 29, 2017