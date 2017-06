Seksinalja teinud tipprattur sunniti avalikult vabandama

AG2R-i jalgrattur Jan Bakelants oma voodielu pärast kolmenädalasel Tour de France’il muret ei tunne. «Meil on seal ju poodiumitüdrukud,» vastas ta väljaande Het Laatste Nieuwsi ajakirjaniku küsimusele, kas kolm nädalat ilma seksita on tema jaoks raske olla. Nüüd on mees ka oma kohatu kommentaari pärast vabandust palunud.